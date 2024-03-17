О нас

FT: Европе не хватает €56 млрд для достижения целевого показателя НАТО

FT: Европе не хватает €56 млрд для достижения целевого показателя НАТО Европейским членам НАТО необходимо изыскивать дополнительные €56 млрд в год, чтобы достичь целевого показателя оборонных расходов альянса.
Другие страны
17 марта 2024 г. 03:22
FT: Европе не хватает €56 млрд для достижения целевого показателя НАТО

Европейским членам НАТО необходимо изыскивать дополнительные €56 млрд в год, чтобы достичь целевого показателя оборонных расходов альянса.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, таковы подсчеты немецкого Института экономических исследований (IFO).

Исследование показало, что многие из стран ЕС, которые наиболее далеки от цели НАТО по оборонным расходам в 2% ВВП, включая Италию, Испанию и Бельгию, также имеют одни из самых высоких уровней долга и бюджетного дефицита в Европе.

Стремление альянса к увеличению расходов на оборону "усиливает бюджетное давление в Европе в период низких темпов роста и когда многие страны ужесточают свои бюджетные планы", отмечает издание.

По данным IFO, самый большой дефицит в стоимостном выражении наблюдался в Германии, которая в прошлом году потратила на €14 млрд меньше, чем необходимо для достижения показателя по обороне. Вместе с тем, отмечают экономисты, за последнее десятилетие Берлин сократил этот разрыв вдвое (с поправкой на инфляцию) и планирует полностью закрыть его в этом году.

За Германией по "оборонному дефициту" следуют Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд). В прошлом году эта тройка вошла в число шести стран ЕС с долгом, превышающим 100% их ВВП, напоминает FT. Италия также имела один из самых высоких бюджетных дефицитов в блоке — 7,2%, а ее расходы в этом году превысят 9% государственных доходов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa ölkələri NATO-nun müdafiə xərcləri ilə bağlı öhədliyini yerinə yetirə bilmirlər

Другие новости из категории

Нигер разорвал военное соглашение с США
Нигер разорвал военное соглашение с США
17 марта 2024 г. 02:16
Макрон вновь не исключил участия французских военных в наземной операции в Украине
Макрон вновь не исключил участия французских военных в наземной операции в Украине
17 марта 2024 г. 01:33
СМИ: США не готовы к возможной пандемии, которая будет вызвана вирусным заболеванием
СМИ: США не готовы к возможной пандемии, которая будет вызвана вирусным заболеванием
17 марта 2024 г. 00:58
США и Катар настроены добиться перемирия в Газе сроком не менее шести недель
США и Катар настроены добиться перемирия в Газе сроком не менее шести недель
17 марта 2024 г. 00:22
Стали известны детали плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа
Стали известны детали плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа
16 марта 2024 г. 23:45
Артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по целям Хезболлах в Ливане
Артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по целям "Хезболлах" в Ливане
16 марта 2024 г. 22:59
Подозреваемый в стрельбе в Пенсильвании взял заложников в Нью-Джерси
Подозреваемый в стрельбе в Пенсильвании взял заложников в Нью-Джерси
16 марта 2024 г. 22:35
В Британии назвали причины, по которой самолет главы Минобороны лишился GPS-навигации
В Британии назвали причины, по которой самолет главы Минобороны лишился GPS-навигации
16 марта 2024 г. 22:13
В Кыргызстане могут ввести дистанционное голосование на выборах
В Кыргызстане могут ввести дистанционное голосование на выборах
16 марта 2024 г. 22:00
Европарламент поддержал поставки крылатых ракет Taurus Киеву
Европарламент поддержал поставки крылатых ракет Taurus Киеву
16 марта 2024 г. 21:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi