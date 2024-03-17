FT: Европе не хватает €56 млрд для достижения целевого показателя НАТО

Европейским членам НАТО необходимо изыскивать дополнительные €56 млрд в год, чтобы достичь целевого показателя оборонных расходов альянса.

Европейским членам НАТО необходимо изыскивать дополнительные €56 млрд в год, чтобы достичь целевого показателя оборонных расходов альянса.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, таковы подсчеты немецкого Института экономических исследований (IFO).

Исследование показало, что многие из стран ЕС, которые наиболее далеки от цели НАТО по оборонным расходам в 2% ВВП, включая Италию, Испанию и Бельгию, также имеют одни из самых высоких уровней долга и бюджетного дефицита в Европе.

Стремление альянса к увеличению расходов на оборону "усиливает бюджетное давление в Европе в период низких темпов роста и когда многие страны ужесточают свои бюджетные планы", отмечает издание.

По данным IFO, самый большой дефицит в стоимостном выражении наблюдался в Германии, которая в прошлом году потратила на €14 млрд меньше, чем необходимо для достижения показателя по обороне. Вместе с тем, отмечают экономисты, за последнее десятилетие Берлин сократил этот разрыв вдвое (с поправкой на инфляцию) и планирует полностью закрыть его в этом году.

За Германией по "оборонному дефициту" следуют Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд). В прошлом году эта тройка вошла в число шести стран ЕС с долгом, превышающим 100% их ВВП, напоминает FT. Италия также имела один из самых высоких бюджетных дефицитов в блоке — 7,2%, а ее расходы в этом году превысят 9% государственных доходов.