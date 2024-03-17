FT: Европе не хватает €56 млрд для достижения целевого показателя НАТО

Европейским членам НАТО необходимо изыскивать дополнительные €56 млрд в год, чтобы достичь целевого показателя оборонных расходов альянса.
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Исследование показало, что многие из стран ЕС, которые наиболее далеки от цели НАТО по оборонным расходам в 2% ВВП, включая Италию, Испанию и Бельгию, также имеют одни из самых высоких уровней долга и бюджетного дефицита в Европе.
Стремление альянса к увеличению расходов на оборону "усиливает бюджетное давление в Европе в период низких темпов роста и когда многие страны ужесточают свои бюджетные планы", отмечает издание.
По данным IFO, самый большой дефицит в стоимостном выражении наблюдался в Германии, которая в прошлом году потратила на €14 млрд меньше, чем необходимо для достижения показателя по обороне. Вместе с тем, отмечают экономисты, за последнее десятилетие Берлин сократил этот разрыв вдвое (с поправкой на инфляцию) и планирует полностью закрыть его в этом году.
За Германией по "оборонному дефициту" следуют Испания (€11 млрд), Италия (€10,8 млрд) и Бельгия (€4,6 млрд). В прошлом году эта тройка вошла в число шести стран ЕС с долгом, превышающим 100% их ВВП, напоминает FT. Италия также имела один из самых высоких бюджетных дефицитов в блоке — 7,2%, а ее расходы в этом году превысят 9% государственных доходов.