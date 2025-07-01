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FT: ЕС ужесточил переговорную позицию по пошлинам США

FT: ЕС ужесточил переговорную позицию по пошлинам США Евросоюз ужесточил позицию на переговорах с администрацией США, настаивая на немедленной отмене всех пошлин перед крайним сроком вступления в силу новых тарифов 9 июля.
Другие страны
1 июля 2025 г. 20:13
FT: ЕС ужесточил переговорную позицию по пошлинам США

Евросоюз ужесточил позицию на переговорах с администрацией США, настаивая на немедленной отмене всех пошлин перед крайним сроком вступления в силу новых тарифов 9 июля.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на четыре источника в ЕС.

По их информации, еврокомиссар по торговой политике и экономической безопасности Марош Шефчович получил инструкции занять более жесткую линию на переговорах в Вашингтоне на этой неделе в попытке отменить или значительно снизить американские пошлины в долгосрочной перспективе. Как говорится в статье, послы стран - членов ЕС выступили за то, чтобы любое такое соглашение включало снижение текущего "взаимного" тарифа размером 10%. Они также потребовали снижения более высоких отраслевых пошлин.

США, пишет издание, выступают за то, чтобы часть пошлин продолжала применяться, пока идут переговоры.

Еще один собеседник издания сообщил, что в ЕС нет единства по поводу того, насколько радикальным должен быть ответ Брюсселя на американские пошлины, чтобы не отбить у Вашингтона желания идти на компромисс.

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