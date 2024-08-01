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FT: ЕС и США провели переговоры, чтобы не допустить войны из-за убийства Хании

FT: ЕС и США провели переговоры, чтобы не допустить войны из-за убийства Хании Европейские и американские дипломаты высокого ранга провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе после убийства в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Другие страны
1 августа 2024 г. 06:14
FT: ЕС и США провели переговоры, чтобы не допустить войны из-за убийства Хании

Европейские и американские дипломаты высокого ранга провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе после убийства в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники газета Financial Times (FT).

По ее данным, заместитель главы внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора проводил "жизненно важные" переговоры в Тегеране, в то время как координатор Совета национальной безопасности Белого дома, отвечающий за Ближний Восток и Северную Африку, Бретт Макгурк - в Саудовской Аравии.

Неназванные официальные лица заявили изданию, что дискуссии были сконцентрированы на том, чтобы уговорить Иран или не отвечать на эту атаку, в которой он винит Израиль, или ограничиться символическими действиями. "Со вчерашней ночи все оказывают давление на Тегеран с тем, чтобы он не отвечал и сдержался", - рассказал изданию западный дипломат, вовлеченный в переговорный процесс.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что духовный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране, где он принял участие в церемонии инаугурации президента исламской республики Масуда Пезешкиана.

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Версия на азербайджанском языке FT: Aİ və ABŞ Həniyənin qətli ilə əlaqədar baş verə biləcək savaşı qabaqlamaq üçün danışıqlar aparıb

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