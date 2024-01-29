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FT: ЕС хочет подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву

FT: ЕС хочет подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине.
Другие страны
29 января 2024 г. 05:37
FT: ЕС хочет подорвать экономику Венгрии из-за отказа согласовать помощь Киеву

Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ ЕС.

По данным издания, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны. Отмечается, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдет на уступки, то руководство ЕС может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением "напугать рынки".

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил FT, что не в курсе подобных угроз. Он добавил, что Будапешт "не поддается давлению".

"Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь, - сказал Бока. - Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах".

Министр отметил, что Венгрия в субботу направила новое компромиссное предложение Брюсселю, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия нужд Киева, если Евросоюз пойдет навстречу Будапешту и добавит пункт о возможности изменения своего решения в будущем.

На саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года Орбан заблокировал поправки к бюджету ЕС на 2024-2027 гг., предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос будет снова обсуждаться лидерами стран сообщества на саммите в бельгийской столице 1 февраля.

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