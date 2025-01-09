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FT: Британия предложила Маврикию $11 млрд за использование базы на Чагосе

FT: Британия предложила Маврикию $11 млрд за использование базы на Чагосе Великобритания предлагает выплачивать Маврикию £90 млн ($110 млн) в год за использование военной базы на острове Диего-Гарсия в составе архипелага Чагос в течение 99 лет.
Другие страны
9 января 2025 г. 06:44
FT: Британия предложила Маврикию $11 млрд за использование базы на Чагосе

Великобритания предлагает выплачивать Маврикию £90 млн ($110 млн) в год за использование военной базы на острове Диего-Гарсия в составе архипелага Чагос в течение 99 лет.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что 3 октября британское правительство анонсировало заключение соглашения с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос в центре Индийского океана. При этом, согласно достигнутым договоренностям, совместная британско-американская военная база на острове Диего-Гарсия должна продолжать действовать как минимум в течение 99 лет.

Позднее новый премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам выразил несогласие с первоначальным вариантом соглашения. По его мнению, договор в нынешнем варианте "не принесет тех выгод, на которые могла рассчитывать нация".

Согласно FT, основным источником разногласий стал финансовый вопрос: Рамгулам потребовал увеличить стоимость аренды военной базы. Издание добавило, что в качестве компромисса Лондон предложил выплатить аванс, который покроет несколько лет платежей.

Газета утверждает, что правительство Великобритании стремится завершить процесс передачи архипелага Чагос Маврикию до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, так как он может наложить вето на это соглашение. Будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц ранее критично высказывался по поводу сделки, утверждая, что она даст преимущество Китаю, который "воспользуется образовавшимся вакуумом".

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Çaqos bazasından istifadəyə görə Mavrikiyə 11 milyard dollar təklif edib

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