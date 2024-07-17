FT: Британия и ЕС намерены провести двусторонний саммит для улучшения отношений

Великобритания и Евросоюз намерены провести первый после Brexit двусторонний саммит, который будет вписываться в намерения нового главы британского правительства Кира Стармера начать работу по перезагрузке отношений со своими партнерами в Европе.

Великобритания и Евросоюз намерены провести первый после Brexit двусторонний саммит, который будет вписываться в намерения нового главы британского правительства Кира Стармера начать работу по перезагрузке отношений со своими партнерами в Европе.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники как в Лондоне, так и в Брюсселе.

Они подтвердили, что проведение подобной встречи, наподобие той, что ЕС проводит с Китаем или Индией, рассматривается. Как сообщил неназванный европейский чиновник изданию, эта тема, скорее всего, будет поднята во время встречи Стармера и главы Евросовета Шарля Мишеля на полях саммита Европейского политического сообщества. Он должен пройти под Лондоном 18 июля.

Вместе с тем источники газеты уточнили, что само обсуждение этого вопроса находится на ранней стадии.