FT: АЭС в Европе сокращают мощности из-за жары

Атомные электростанции в Европе вынуждены сокращать мощности из-за аномальной жары в регионе, европейская электросистема подверглась серьёзной нагрузке из-за резкого роста использования кондиционеров.

Атомные электростанции в Европе вынуждены сокращать мощности из-за аномальной жары в регионе, европейская электросистема подверглась серьёзной нагрузке из-за резкого роста использования кондиционеров.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Financial Times, июнь 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе, что привело к росту использования кондиционеров и резкому росту цен на электроэнергию.

Издание со ссылкой на европейскую ассоциацию электроэнергетиков (Eurelectric) пишет, что общий спрос на электроэнергию в ЕС в течение двух недель пика сильной жары с 23 июня по 3 июля вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в Испании за тот же двухнедельный период наблюдался рост на 16%.

"Аномальная жара проверяет электросистему Европы на прочность из-за резкого роста использования кондиционеров... Этим летом энергетические системы Европы подверглись серьёзной нагрузке, поскольку повторяющиеся периоды сильной жары привели к росту спроса на электроэнергию и вынудили электростанции приостановить производство... В то же время жаркая погода вынудила некоторые атомные электростанции сократить мощности или временно закрыться, в то время как гидроэнергетика также оказалась под большой нагрузкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расположенные во Франции и Швейцарии АЭС приостановили или сократили работу летом, поскольку в жаркую погоду охлаждать реакторы сложнее. Как пишет газета со ссылкой на аналитический центр в области энергетики Ember, во Франции 17 из 18 атомных электростанций столкнулись с сокращением мощностей во время аномальной жары в июне и июле.

В мае агентство Reuters со ссылкой на европейские власти и представителей отрасли передавало, что стареющая энергосистема Европы и нехватка мощностей для хранения энергии потребуют триллионов долларов инвестиций, чтобы справиться с ростом производства зеленой энергии, увеличением спроса на электричество и избежать отключений. Отмечалось, что электросети ЕС в основном построены еще в прошлом веке, а возраст половины линий превышает 40 лет.