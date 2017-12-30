ФСБ сообщила о задержании устроившего взрыв в магазине в Санкт-Петербурге

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ ФСБ России сообщила о задержании злоумышленника, устроившего взрыв в магазине в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ.

«ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий 30 декабря 2017 года установлен и задержан организатор и непосредственный исполнитель подрыва самодельного взрывного устройства, совершённого 27 декабря в торговом зале магазина «Перекрёсток» в городе Санкт-Петербурге», — приводит сообщение ФСБ РИА Новости.