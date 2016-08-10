ФСБ России обвинила спецслужбы Украины в подготовке теракта в Крыму

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности России заявила, что ее сотрудники предотвратили в Крыму террористический акт. В подготовке теракта спецслужба обвинила Главное управление разведки министерства обороны Украины, cообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Цель диверсий и террористических актов - дестабилизация социально-политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения выборов федеральных и региональных органов власти", - говорится в сообщении ФСБ России.

Нападение должно было быть направлено на "критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", заявили представители российских спецслужб.

В то же время, украинская сторона опровергла эти обвинения. Официальный представитель военной разведки страны заявил, что информация ФСБ является ложной.

Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил агентству "Интерфакс-Украина", что спецслужбы страны не пытаются силой вернуть Крым. "Украина не захватывает и не возвращает силой свою территорию, и не будет этого делать", - заявил он.