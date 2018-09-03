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    ФСБ России: Доходы ИГ упали в 10 раз

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Доходы группировки "Исламское государство" с 2014 года снизились в десять раз. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа. 

    "Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в 3 млрд долларов, то в настоящее время боевикам ИГИЛ удается получить 200-300 млн долларов в год", - сказал Беседа.

    Он пояснил, что падение доходов связано с тем, что значительно снизились поступления от добычи нефти и от налогов, которыми боевики обложили контролируемые ими территории.

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