ФСБ и МВД пресекли деятельность ячейки ИГ в Москве и Махачкале

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ ФСБ и МВД пресекли деятельность законспирированной ячейки террористической организации ИГ в Москве и Махачкале, задержаны четверо бандитов, планировавших совершить теракты в Дагестане.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Органами безопасности совместно с МВД России вскрыта и пресечена деятельность сторонников запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации ИГ. Тринадцатого и четырнадцатого октября в Москве и Махачкале были задержаны четверо членов так называемой спящей ячейки этой преступной организации, все они являются выходцами из Дагестана", — говорится в сообщении.

По информации НАК, задержанные дают признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, а также о подготовке резонансных террористических актов с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия в Дагестане в местах массового пребывания людей во время крупных мероприятий, а также покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.