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    ФРС США сохранила уровень базовой процентной ставки

    Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5 процента

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5 процента.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил регулятор.

    «В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления регулятор будет терпеливым при определении будущих корректировок целевого диапазона ставки», – говорится в сообщении.

    Ранее Швейцарская финансовая структура UBS Group Wealth Management прогнозировала, что в 2019 году ФРС увеличит ставку в два этапа.

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