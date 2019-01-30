ФРС США сохранила уровень базовой процентной ставки

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5 процента.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил регулятор.

«В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления регулятор будет терпеливым при определении будущих корректировок целевого диапазона ставки», – говорится в сообщении.

Ранее Швейцарская финансовая структура UBS Group Wealth Management прогнозировала, что в 2019 году ФРС увеличит ставку в два этапа.