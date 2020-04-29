​ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25 процента годовых, как и ожидалось рынком.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Продолжающийся кризис будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшее время и создает значительные риски для экономики в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25 процента", - говорится в сообщении на сайте регулятора.