​ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, как и ожидалось рынком.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства в среду.

"Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0 - 0,25%", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

ФРС США ожидает снижения роста ВВП США в 2020 году на 6,5%, вместо роста в 2% в предыдущем прогнозе. ФРС также увеличила прогноз экономического роста страны в 2021 году до 5% c 1,9%, в 2022 году - до 3,5% с 1,8%.

ФРС повысила прогноз по безработице в США в 2020 году до 9,3% с 3,5%, в 2021 году - до 6,5% с 3,6%. Прогноз инфляции США в 2020 году снижен до 0,8% с 1,9%, в 2021 году - до 1,6 % с 2%.