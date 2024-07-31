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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.
Другие страны
31 июля 2024 г. 23:10
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5%.

Как передает Report, это следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC - ред.) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", - отметили в ФРС.

При этом FOMC полагает, что снижать целевой диапазон ставки не целесообразно до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

Отмечается, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, при этом рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким.

"Инфляция за прошедший год также снизилась, но остается несколько повышенной. В последние месяцы был достигнут некоторый прогресс в достижении цели по инфляции в 2%". - говорится в сообщении.

Следующее заседание ФРС состоится 18 сентября и будет сопровождаться обновленным среднесрочным экономическим прогнозом США.

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