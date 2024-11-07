ФРС США снизила ставку на 25 пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания снизила базовую ставку.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания снизила базовую ставку.

Как передает Report, это следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - ред.) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 п. п. - до 4,5-4,75%. При рассмотрении дополнительных корректировок диапазона ставки комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогнозов и баланс рисков", - говорится в сообщении.

Американский регулятор отметил, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами. С начала года условия на рынке труда также улучшились, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция при этом приблизилась к целевому показателю в 2%, но остается несколько завышенной.