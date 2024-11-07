О нас

ФРС США снизила ставку на 25 пунктов

ФРС США снизила ставку на 25 пунктов Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания снизила базовую ставку.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 23:39
ФРС США снизила ставку на 25 пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания снизила базовую ставку.

Как передает Report, это следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"В поддержку своих целей FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке - ред.) принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 п. п. - до 4,5-4,75%. При рассмотрении дополнительных корректировок диапазона ставки комитет тщательно оценит поступающие данные, изменение прогнозов и баланс рисков", - говорится в сообщении.

Американский регулятор отметил, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами. С начала года условия на рынке труда также улучшились, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция при этом приблизилась к целевому показателю в 2%, но остается несколько завышенной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FED uçot dərəcəsini endirib

Другие новости из категории

Трамп допустил возможность переговоров с Путиным
Трамп допустил возможность переговоров с Путиным
8 ноября 2024 г. 00:25
Путин впервые высказался о победе Трампа на выборах в США
Путин впервые высказался о победе Трампа на выборах в США
7 ноября 2024 г. 23:25
Глава ЕК провела телефонный разговор с Трампом
Глава ЕК провела телефонный разговор с Трампом
7 ноября 2024 г. 22:17
Путин: Разрыв между золотым миллиардом и остальным миром усилит миграцию
Путин: Разрыв между "золотым миллиардом" и остальным миром усилит миграцию
7 ноября 2024 г. 21:36
Финляндия предложила НАТО разместить у себя базу разведывательных БПЛА
Финляндия предложила НАТО разместить у себя базу разведывательных БПЛА
7 ноября 2024 г. 21:19
Эрдоган не видит разумного объяснения блокированию усилий Турции по вступлению в ЕС
Эрдоган не видит разумного объяснения блокированию усилий Турции по вступлению в ЕС
7 ноября 2024 г. 20:50
Страны Балтии провели учения ВМС по программе НАТО
Страны Балтии провели учения ВМС по программе НАТО
7 ноября 2024 г. 20:13
Куба вновь осталась без энергоснабжения после удара урагана Рафаэль
Куба вновь осталась без энергоснабжения после удара урагана "Рафаэль"
7 ноября 2024 г. 19:42
СМИ: США могут повысить цену за передачу Индии военных технологий
СМИ: США могут повысить цену за передачу Индии военных технологий
7 ноября 2024 г. 19:27
Президент ФРГ освободил от должности главу Минфина и еще двух министров
Президент ФРГ освободил от должности главу Минфина и еще двух министров
7 ноября 2024 г. 19:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi