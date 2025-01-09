ФРС США снизила ожидаемое количество понижений ставок с четырех до двух

Члены руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, планируют понизить базовую процентную ставку в этом году два раза, а не четыре, как ожидалось ранее.

Члены руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, планируют понизить базовую процентную ставку в этом году два раза, а не четыре, как ожидалось ранее.

Как передает Report , об этом свидетельствует распространенный отчет о состоявшемся 17-18 декабря прошлого года заседании руководящего комитета финансового регулятора.

В документе отмечается, что темпы предстоящих сокращений ставки, скорее всего, будут снижены.

"При обсуждении перспектив денежно-кредитной политики участники указали, что комитет находится на том этапе, когда целесообразно замедлить темпы смягчения политики, <...>", - подчеркивается в отчете.

Члены комитета согласились с тем, что "сейчас ставка значительно ближе к своему нейтральному значению, чем когда комитет начал смягчение политики в сентябре" 2024 года. "Кроме того, многие участники отметили, что целый ряд факторов подчеркивает необходимость осторожного подхода к принятию решений по денежно-кредитной политике в ближайшие кварталы", - говорится в протоколе. К таким условиям относятся уровень инфляции, который остается выше целевого показателя ФРС 2%, высокие темпы роста потребительских расходов, стабильный рынок труда и в целом сильная экономическая активность, при которой ВВП растет высокими темпами.

Члены комитета выразили обеспокоенность темпами роста инфляции и возможным влиянием политики избранного президента США Дональда Трампа на экономику, указав, что из-за неопределенности они будут медленнее снижать процентную ставку. Не называя Трампа по имени, участники заседания в итоговом отчете по крайней мере четыре раза упоминают о том, что изменения в иммиграционной и торговой политике могут оказать влияние на экономику США. После победы республиканца на выборах в ноябре 2024 года он заявил о планах введения значительных таможенных пошлин в отношении некоторых стран, ужесточения иммиграционной политики.

ФРС в декабре снизила ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25-4,5%. Снижение диапазона было ожидаемым и произошло в третий раз подряд. Результаты следующего заседания американского регулятора по этому вопросу будут опубликованы 29 января.