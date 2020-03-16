ФРС США резко снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

"Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%", - отмечается в заявлении.

"Комитет рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности", - подчеркивается в документе.

В предыдущий раз ФРС на фоне эпидемии коронавируса снижала ставку 3 марта с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.