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ФРС США повысила ключевую процентную ставку до 5,25-5,5%

ФРС США повысила ключевую процентную ставку до 5,25-5,5% Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам июльского заседания повысила базовую ставку на 25 б. п., до 5,25-5,5%.
Другие страны
26 июля 2023 г. 22:47
ФРС США повысила ключевую процентную ставку до 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам июльского заседания повысила базовую ставку на 25 б. п., до 5,25-5,5%.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте американского регулятора.

"Комитет (комитет по операциям на открытом рынке, FOMC - ред.) стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 5,25-5,50%", - говорится в сообщении.

При этом регулятор отметил, что не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем.

"При определении степени дальнейшего ужесточения ДКП, которое может оказаться целесообразным для возвращения инфляции к 2%, комитет примет во внимание совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, задержки, с которыми она влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые условия", - также сообщили в ФРС.

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