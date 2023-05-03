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ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов

ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на откры
Другие страны
3 мая 2023 г. 22:55
ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

В заявлении FOMC в этот раз нет слов о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.

"При определении степени, в которой дополнительное ужесточение ДКП может быть целесообразным для возврата инфляции к 2%-ному уровню с течением времени, FOMC будет учитывать кумулятивный эффект предыдущего ужесточения, экономические и финансовые события, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

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