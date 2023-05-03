ФРС США подняла ставку на 25 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на откры

Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

В последний раз ставка находилась выше отметки 5% в 2007 году.

В заявлении FOMC в этот раз нет слов о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, которые присутствовали в документе, опубликованном по итогам мартовского заседания.

"При определении степени, в которой дополнительное ужесточение ДКП может быть целесообразным для возврата инфляции к 2%-ному уровню с течением времени, FOMC будет учитывать кумулятивный эффект предыдущего ужесточения, экономические и финансовые события, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.