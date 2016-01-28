Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевую ставку без изменений на уровне 0,25-0,5%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении американского регулятора.

"Данные, которые рассмотрел Комитет по открытым рынкам ФРС США, демонстрируют некоторое улучшение на рынке труда, даже невзирая на снижение темпов экономического роста в конце 2015 года. Рост потребителських расходов и бизнес-инвестиций проходит умеренными темпами, при этом экспорт несколько замедлился. Инфляция, как ожидается, останется вблизи ее недавнего низкого уровня в ближайшей перспективе из-за снижения цен на энергоносители, но комитет ожидает, что инфляция будет постепенно приближаться к 2% в среднесрочной перспективе, так как ситуация на рынке труда продолжает улучшаться", — говорится в сообщении ФРС США.

Ранее сообщалось, что ФРС США повысила ключевую ставку до 0,25–0,5%.