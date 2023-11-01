ФРС США не рассматривает вопрос о снижении процентной ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на текущий момент не рассматривает вопрос о снижении базовой процентной ставки, обсуждается возможность ее повышения.
Как передает
"Комитет даже не рассматривает вопрос о снижении ставки на данный момент совершенно. Мы не обсуждаем снижение ставки", - отметил он.
"Справедливости ради следует отметить, что вопрос, которым мы задаемся, заключается в том, следует ли нам повысить ставку", - добавил глава финрегулятора.