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ФРС США не рассматривает вопрос о снижении процентной ставки

ФРС США не рассматривает вопрос о снижении процентной ставки Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на текущий момент не рассматривает вопрос о снижении базовой процентной ставки, обсуждается возможность ее повышения.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 23:12
ФРС США не рассматривает вопрос о снижении процентной ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на текущий момент не рассматривает вопрос о снижении базовой процентной ставки, обсуждается возможность ее повышения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).

"Комитет даже не рассматривает вопрос о снижении ставки на данный момент совершенно. Мы не обсуждаем снижение ставки", - отметил он.

"Справедливости ради следует отметить, что вопрос, которым мы задаемся, заключается в том, следует ли нам повысить ставку", - добавил глава финрегулятора.

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