ФРС США начала внутреннее расследование по делу о банкротстве SVB

Федеральная резервная система (ФРС) США начала внутреннее расследование по делу о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB)

Федеральная резервная система (ФРС) США начала внутреннее расследование по делу о банкротстве Silicon Valley Bank (SVB).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, расследование, которое проводит генеральный инспектор ФРС, началось 14 марта и продлится шесть месяцев. В результате проверки планируется оценить, как осуществлялся надзор за деятельностью SVB и других банков со стороны Совета управляющих ФРС и экспертов ведомства, которое выполняет функции центрального банка страны. Сенатор-республиканец Тим Скотт сравнил эту внутреннюю проверку с "лисой, охраняющей курятник" и отметил "очевидный конфликт интересов".

Как уточняет агентство, генеральный инспектор ФРС выполняет надзорные функции за деятельностью ведомства, он назначается председателем ФРС. С 2011 года эту должность занимает Марк Биалек.