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    ФРС США повысила базовую ставку

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила базовую ставку на 0,25 п.п. — до 2,25-2,5% годовых. Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

    С начала 2018 года регулятор повышал ставку трижды: 21 марта - до 1,5-1,75%, 13 июня - до 1,75-2%, 26 сентября - до 2-2,25%. На заседании 8 ноября было принято решение о сохранении ставки на уровне 2-2,25%.

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