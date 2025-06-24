ФРС может повременить со снижением ставки на фоне требований Трампа

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, не намерена спешить в вопросе сокращения базовой процентной ставки, несмотря на соответствующие требования президента Дональда Трампа.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, не намерена спешить в вопросе сокращения базовой процентной ставки, несмотря на соответствующие требования президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на Assoсiated Press, об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

"Эффект от тарифов будет зависеть, помимо прочего, от их окончательного объема, - сказал глава финрегулятора на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. - На данный момент мы готовы занять выжидательную позицию, чтобы узнать больше о вероятном курсе экономики, прежде чем рассматривать любые корректировки нашей политики".

Отметим, что на прошлой неделе ЦБ принял решение оставить процентную ставку без изменений на уровне 4,25-4,5%. Позиция ФРС возмутила Трампа, который постоянно призывает к снижению ставки. Он утверждал, что финрегулятор умышленно не сокращает уровень ставки, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне.

Председатель ФРС указывает на рост экономической неопределенности, вызванный ужесточением импортных пошлин вашингтонской администрацией, в качестве причины сохранения ставки на текущем уровне. Многие эксперты ожидают, что высокие тарифы приведут к росту инфляции и снизят темпы экономического роста США.