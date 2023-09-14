Frontex зафиксировало самое большое с 2016 года число нелегальных пересечений границ ЕС

Агентство ЕС по контролю границ Frontex в 2023 году зафиксировало значительное увеличение количества случаев нелегального пересечения внешних границ Евросоюза.

Агентство ЕС по контролю границ Frontex в 2023 году зафиксировало значительное увеличение количества случаев нелегального пересечения внешних границ Евросоюза.

Как передает Report , согласно информации, распространенной на сайте агентства, зафиксированы самые высокие с 2016 года показатели за период с января по август.

"За первые восемь месяцев 2023 года число случаев нелегального пересечения внешних границ ЕС выросло на 18% и превысило 232 тыс.", - отмечается в сообщении.

"Центральное Средиземноморье остается самым активным маршрутом в ЕС в этом году: национальные власти сообщили о более 114 тыс. обнаружениях фактов нелегального пересечения границы за первые восемь месяцев 2023 года", - указало агентство, подчеркнув, что такая тенденция может сохраниться в ближайшие месяцы, поскольку на фоне жесткой конкуренции контрабандисты, нелегально перевозящие мигрантов из Ливии и Туниса, значительно снизили цены на свои услуги.

Западнобалканский маршрут по-прежнему занимает второе место по количеству незаконных пересечений. По нему в ЕС въехало 70 550 мигрантов, что на 19% меньше, чем с января по август 2022 года. Снижение прослеживается и на маршруте, проходящем через Западную Африку - по нему прибыло на 5% меньше мигрантов.

Подчеркивается, что в Средиземном море при попытке пересечения границ пропало без вести более 2,3 тыс. человек.