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Frontex: Почти миллион россиян прибыли в ЕС с 24 февраля

Frontex: Почти миллион россиян прибыли в ЕС с 24 февраля С момента начала военных действий РФ в Украине, по предварительным данным, на территорию Европейского союза въехал почти один миллион россиян.
Другие страны
26 августа 2022 г. 11:10
Frontex: Почти миллион россиян прибыли в ЕС с 24 февраля

С момента начала военных действий РФ в Украине, по предварительным данным, на территорию Европейского союза въехал почти один миллион россиян.

Как передает Report, об этом заявили в dpa со ссылкой на Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

По сведениям Frontex, с 24 февраля по 22 августа этого года границы ЕС пересекли 998 085 граждан России.

При этом все больше стран Европы начали ограничивать выдачу шенгенских виз для россиян. Подобные запреты ввели в Латвии, Эстонии, Литве и Чехии. Финляндия также планирует присоединиться к данным государствам с сентября. Аналогичные ограничения в отношении россиян собирается ввести и Польша.

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Версия на английском языке Frontex: Nearly 1 million Russians arrived in EU since February 24
Версия на азербайджанском языке “Frontex”: “Fevralın 24-dən bəri bir milyona yaxın rusiyalı Aİ-yə gəlib”

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