Frontex: Почти миллион россиян прибыли в ЕС с 24 февраля

С момента начала военных действий РФ в Украине, по предварительным данным, на территорию Европейского союза въехал почти один миллион россиян.

С момента начала военных действий РФ в Украине, по предварительным данным, на территорию Европейского союза въехал почти один миллион россиян.

Как передает Report, об этом заявили в dpa со ссылкой на Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

По сведениям Frontex, с 24 февраля по 22 августа этого года границы ЕС пересекли 998 085 граждан России.

При этом все больше стран Европы начали ограничивать выдачу шенгенских виз для россиян. Подобные запреты ввели в Латвии, Эстонии, Литве и Чехии. Финляндия также планирует присоединиться к данным государствам с сентября. Аналогичные ограничения в отношении россиян собирается ввести и Польша.