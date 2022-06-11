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Frontex: 2,5 миллиона беженцев вернулись в Украину с начала войны

Frontex: 2,5 миллиона беженцев вернулись в Украину с начала войны Число въездов в Украину превышает количество выездов из страны
Другие страны
11 июня 2022 г. 15:43
Frontex: 2,5 миллиона беженцев вернулись в Украину с начала войны

2,5 миллиона украинских беженцев вернулись на родину с начала российского вторжения в Украину. Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявило Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex).

В течение последних десяти дней в среднем 37 000 украинцев ежедневно выезжали из стран-членов ЕС, направляясь в Украину и Молдову.

Согласно данным Frontex, 5,5 миллиона граждан Украины бежали в ЕС с начала войны. А общее количество перемещенных лиц, въехавших в ЕС, включая не граждан Украины, составляет 7,3 млн.

"Количество украинцев, возвращающихся домой, продолжает превышать количество людей, покидающих страну", — говорится в сообщении Frontex.

Там также отметили, что большая часть движения через границу по-прежнему фиксируется на пограничных переходах Польши и Румынии.

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