Фридрих Мерц подпишет в Лондоне новый договор о дружбе с Великобританией

Фридрих Мерц подпишет в Лондоне новый договор о дружбе с Великобританией

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц отправляется в свою первую поездку в Лондон, где подпишет договор о дружбе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Основными направлениями договора о дружбе будут сотрудничество в области внешней политики и безопасности, экономический рост и укрепление контактов между гражданами двух стран", - заявил представитель правительства Германии на брифинге перед поездкой.

Однодневный визит Мерца последует сразу за недавним трехдневным государственным визитом президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию.