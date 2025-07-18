Фридрих Мерц: Европа была "иждивенцем" США в вопросах обороны

Фридрих Мерц: Европа была "иждивенцем" США в вопросах обороны

Канцлер Германии Фридрих Мерц согласился с обвинениями США в том, что Европа слишком мало вкладывает в собственную оборону и безопасность.

Как передает европейское бюро Report, об этом он заявил в интервью BBC.

"Мы осознаем, что должны делать больше самостоятельно. В прошлом мы действительно были иждивенцами, - заявил он. - США просят нас увеличить вклад, и мы это делаем".

Мерц рассказал, что уже трижды встречался с президентом США Дональдом Трампом и у них сложились хорошие отношения.

"Думаю, что президент Трамп разделяет наши взгляды; мы стремимся положить конец этой войне", - сказал он, говоря о войне России против Украины.

Он также отметил, что созванивается с заокеанским коллегой раз в неделю для координации усилий. "Первый вопрос - война в Украине, второй - наши торговые дебаты и тарифы", - добавил он.

Мерц был активным сторонником Украины во время предвыборной кампании и посетил Киев за несколько месяцев до того, как привел христианских демократов Германии к победе на выборах в феврале.

В первую неделю после победы он также направился в Киев, демонстрируя солидарность вместе с премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Видим серьезную угрозу, и эта угроза - Россия. Причем угроза направлена не только против Украины. Это угроза нашему миру, нашей свободе, политическому порядку Европы", - предупредил он.

Германия увеличивает расходы на оборону, потому что "недостаточно сильна, ее армия недостаточно сильна", отметил канцлер.

Три страны - Великобритания, Германия и Франция вместе работают над созданием альянса крупных европейских держав, получившего название E3, который, по словам Мерца, будет сосредоточен не только на безопасности и внешней политике, но и на экономическом росте.