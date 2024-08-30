ФРГ завершила вывод военных из Нигера

Германия завершила вывод своего контингента из Нигера.

Германия завершила вывод своего контингента из Нигера.

Как передает Report, со ссылкой на AFP, об этом объявили в ходе церемонии в Ниамее начальник штаба нигерской армии Мамане Сани Киау и полковник Бундесвера Карстен Штрусс.

"Министерство национальной обороны Республики Нигер и Министерство обороны ФРГ объявляют о завершении вывода германских сил и техники из Нигера 30 августа и о завершении их присутствия на авиабазе 101 в Ниамее", - приводит агентство слова начальника штаба армии Нигера.

По его словам, операция по выводу войск прошла без накладок благодаря образцовой координации между вооруженными силами Нигера и Германии.