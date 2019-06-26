ФРГ запросила у Греции перевод решения парламента с требованиями репараций

МИД Германии направил Греции запрос с просьбой предоставить перевод решений греческого парламента с требованиями военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Греции Сия Анагностопулу на брифинге в среду, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Посол Греции в Берлине 3 июня передал в МИД Германии ноту, в которой правительство Греции призвало немецкую сторону начать переговоры для урегулирования нерешенного вопроса выплаты Германией военных репараций и компенсаций. До этого парламент Греции принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты военных репараций - 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну. Помимо этого, Греция оценивает компенсации за гибель и увечья людей более чем в 107,2 миллиарда евро. Правительство требует также возвращения похищенных археологических ценностей и реликвий. Согласно докладу межпартийной комиссии, на основании которого принята резолюция, в годы Второй мировой войны Греция потеряла 558 тысяч человек убитыми, 880 тысяч человек стали инвалидами. Жертвами войны стали 19,7% населения страны, составлявшего в 1939 году 7,335 миллиона человек.

"Министерство иностранных дел Германии запросило перевод на немецкий язык резолюции парламента, в которой имеются все решения, все данные. МИД Греции делает сейчас перевод, до сентября он будет закончен и затем передан немецкой стороне", - сказала Анагностопулу.

"Мы ждем, что они изучат решения проблемы, и затем посмотрим", - сказала замминистра.

Она считает важным, что Германия запросила решение греческого парламента.

"Это является шагом - маленьким или большим, я не знаю", - добавила она.