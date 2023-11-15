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ФРГ заморозит некоторые климатические проекты после вердикта Конституционного суда

ФРГ заморозит некоторые климатические проекты после вердикта Конституционного суда Вердикт Конституционного суда Германии по климатическому фонду означает, что 60 млрд евро, выделенные ранее на климатические цели, больше недоступны и ряд проектов будут заморожены до составления нового плана финансирования.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 18:50
ФРГ заморозит некоторые климатические проекты после вердикта Конституционного суда

Вердикт Конституционного суда Германии по климатическому фонду означает, что 60 млрд евро, выделенные ранее на климатические цели, больше недоступны и ряд проектов будут заморожены до составления нового плана финансирования.

Как передает Report со ссылкой на информагентство DPA, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге.

"Разумеется, это решение имеет прямые последствия для Фонда климата и трансформации, и 60 миллиардов, которые были выделены туда в 2021 году, теперь больше недоступны. Поэтому экономический план придется обсуждать еще раз и перерабатывать", - сказал он. По его словам, до тех пор "министр финансов в рамках своих полномочий заблокировал будущие обязательства" по ряду проектов. Каких-либо подробностей Шольц не привел.

Как уточняет агентство, ситуация не окажет влияния на меры по повышению энергоэффективности зданий.

Ранее Конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение кабмина перераспределить десятки миллиардов евро из одного фонда в другой.

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