ФРГ за год одобрили поставки вооружений в Украину на сумму около €8,1 млрд

Власти Германии в 2024 году одобрили поставки вооружений и военных товаров в Украину на сумму порядка €8,1 млрд.
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"По предварительным данным, в период с 1 января по 17 декабря 2024 года были выданы разрешения на экспорт вооружений на сумму около €13,2 млрд", - отмечается в сообщении ведомства. Из них порядка €8,1 млрд пришлось на оружие и примерно €5,1 млрд - на продукцию оборонного назначения, указали в министерстве.
"Основной страной-получателем является Украина, для которой был одобрен экспорт вооружений на сумму около €8,1 млрд", - констатировали в Минэкономики.
В 2023 году этот показатель составлял примерно €4,4 млрд. Таким образом, в этом году значение выросло почти в два раза. "В 2024 году будет одобрено 62% общего экспорта немецкого оружия в Украину", - подчеркнул госсекретарь в Минэкономики Германии Берхард Клуттиг.