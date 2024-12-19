ФРГ за год одобрили поставки вооружений в Украину на сумму около €8,1 млрд

Власти Германии в 2024 году одобрили поставки вооружений и военных товаров в Украину на сумму порядка €8,1 млрд.

Власти Германии в 2024 году одобрили поставки вооружений и военных товаров в Украину на сумму порядка €8,1 млрд.

Как передает Report , это следует из предварительных данных по экспорту вооружений за 2024 год, опубликованных Министерством по делам экономики и защиты климата ФРГ.

"По предварительным данным, в период с 1 января по 17 декабря 2024 года были выданы разрешения на экспорт вооружений на сумму около €13,2 млрд", - отмечается в сообщении ведомства. Из них порядка €8,1 млрд пришлось на оружие и примерно €5,1 млрд - на продукцию оборонного назначения, указали в министерстве.

"Основной страной-получателем является Украина, для которой был одобрен экспорт вооружений на сумму около €8,1 млрд", - констатировали в Минэкономики.

В 2023 году этот показатель составлял примерно €4,4 млрд. Таким образом, в этом году значение выросло почти в два раза. "В 2024 году будет одобрено 62% общего экспорта немецкого оружия в Украину", - подчеркнул госсекретарь в Минэкономики Германии Берхард Клуттиг.