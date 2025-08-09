О нас

9 августа 2025 г. 03:29
ФРГ выразила готовность поддерживать Азербайджан и Армению на пути к миру

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль приветствовал подписание совместной декларации лидерами Азербайджана и Армении, а также отметил, что Берлин готов поддерживать обе страны на пути к прочному миру.

Как передает Report, об этом Вадефуль сказал журналистам.

"Сегодня Армения и Азербайджан открывают новую главу своей истории. Тот факт, что обе страны парафировали мирный договор в Вашингтоне по инициативе президента США Дональда Трампа, является источником надежды для многих людей в Армении и Азербайджане, которые оглядываются на долгую историю конфликтов, перемещений и страданий. Сегодняшний день демонстрирует готовность обоих правительств решать сложные вопросы путем переговоров и идти на непростые компромиссы", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Германия вместе с партнерами уже некоторое время активно поддерживает урегулирование конфликта дипломатическим путем.

"Сейчас крайне важно, чтобы мирное соглашение было подписано и ратифицировано двумя правительствами как можно скорее. Германия по-прежнему готова поддерживать Армению и Азербайджан на их пути к прочному миру", - резюмировал министр.

Ранее лидеры Азербайджана и Армении по итогам встречи в Вашингтоне подписали совместную декларацию, которая включает в себя семь пунктов, подчеркивающих стремление сторон к миру.

