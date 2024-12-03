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ФРГ выделит Украине еще €30 млн в качестве гуманитарной помощи

ФРГ выделит Украине еще €30 млн в качестве гуманитарной помощи Германия предоставит Украине еще €30 млн в качестве гуманитарной помощи.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 20:07
ФРГ выделит Украине еще €30 млн в качестве гуманитарной помощи

Германия предоставит Украине еще 30 млн евро в качестве гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом заявила журналистам глава МИД ФРГ Анналена Бербок по прибытии на встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Мы продолжаем выделять 63,5 млн евро для Украины в рамках НАТО и на двусторонней основе предоставляем еще 30 млн евро на гуманитарную помощь", - сказала Бербок.

Отметим, что Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.

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