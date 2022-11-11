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ФРГ выделил Украине 1 млрд евро для безопасности в киберпространстве

ФРГ выделил Украине 1 млрд евро для безопасности в киберпространстве Правительство Германии выделило дополнительно 1 млрд евро из федерального бюджета на 2023 год для поддержки Украины, при этом денежные средства, среди прочего, будут направлены для обеспечения безопасности в киберпространстве.
Другие страны
11 ноября 2022 г. 19:35
ФРГ выделил Украине 1 млрд евро для безопасности в киберпространстве

Правительство Германии выделило дополнительно 1 млрд евро из федерального бюджета на 2023 год для поддержки Украины, при этом денежные средства, среди прочего, будут направлены для обеспечения безопасности в киберпространстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

"Бюджет Украины ясно показывает, что наша поддержка выходит далеко за рамки важных и необходимых поставок оружия", - приводит Reuters слова представителя партии "зеленых" в ФРГ Робина Вагенера, занимающегося вопросами поддержки Украины. При этом он утверждал, что часть этой суммы пойдет на поддержку групп, регистрирующих доказательства нарушений прав человека и военных преступлений.

Дополнительные денежные средства также будут направлены на поддержку гражданского общества в более широком регионе, включая защиту журналистов в Беларуси, России и Украине.

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