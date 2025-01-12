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ФРГ выделит Сирии дополнительную гумпомощь в размере €50 млн

ФРГ выделит Сирии дополнительную гумпомощь в размере €50 млн Германия выделит дополнительную гуманитарную помощь Сирии в размере 50 млн евро.
Другие страны
12 января 2025 г. 18:13
ФРГ выделит Сирии дополнительную гумпомощь в размере €50 млн

Германия выделит дополнительную гуманитарную помощь Сирии в размере 50 млн евро.

Как передает Report, об этом сообщил МИД ФРГ в соцсети X.

"Для гражданского населения в переходный период мы предоставляем дополнительные 50 млн евро гуманитарной помощи. Ведь это служит цели стабилизации ситуации в Сирии и обеспечения нашей собственной безопасности в Германии и в Европе", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что, с точки зрения властей ФРГ, санкции против сторонников бывшего президента Башара Асада должны оставаться в силе, но мирное население нуждается в скорейших послаблениях, в том числе, когда речь идет о восстановлении критической инфраструктуры, доступе к энергоносителям или финансам.

Глава МИД Германии Анналена Бербок 12 января участвует в расширенных переговорах по Сирии, которые проходят в Эр-Рияде по инициативе Саудовской Аравии.

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