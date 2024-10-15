ФРГ выделит не менее €360 млн на финансирование ВОЗ

Германия предоставит по крайней мере €360 млн для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Германия предоставит по крайней мере €360 млн для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report , об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.

"Германия также поддерживает устойчивое финансирование ВОЗ. Поэтому я рад возможности поделиться с вами сегодня информацией о том, что Германия выделит ВОЗ в общей сложности не менее €360 млн", - сказал Шольц. При этом он призвал других последовать примеру ФРГ.

В понедельник в Берлине завершился Всемирный саммит здравоохранения. Участники обсудили актуальные вызовы в этой области. Организаторами берлинского мероприятия выступили Германия, Норвегия и Франция.