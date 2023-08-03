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ФРГ впервые за 10 лет направила самолеты на военные учения в Исландию

ФРГ впервые за 10 лет направила самолеты на военные учения в Исландию ВВС Германии направили шесть истребителей Eurofighter и 30 военнослужащих на военные учения Rapid Viking в Исландию.
Другие страны
3 августа 2023 г. 21:07
ФРГ впервые за 10 лет направила самолеты на военные учения в Исландию

ВВС Германии направили шесть истребителей Eurofighter и 30 военнослужащих на военные учения Rapid Viking в Исландию.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, истребители из ФРГ участвуют в маневрах в этой стране впервые за 10 лет.

"Мы участвуем в них, чтобы продемонстрировать, что ВВС ФРГ могут в течение нескольких дней оказаться там, где в них будет нужда", - заявил представитель Бундесвера Марко Брунхофер.

Все необходимое для учений оборудование, а также вооружение и личный состав были отправлены в Рейкьявик в течение недели, говорится в сообщении, которое размещено на сайте ВС ФРГ.

Быстрая переброска техники - одна из целей учений, уточняет DPA. Агентство добавляет, что это необходимо на фоне войны в Украине, а также с целью продемонстрировать солидарность с союзниками по НАТО.

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