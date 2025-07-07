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ФРГ внесла в чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ более €1 млрд

ФРГ внесла в чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ более €1 млрд Вклад Германии в так называемую чешскую инициативу по боеприпасам для Вооруженных сил Украины составил более 1 миллиарда евро.
Другие страны
7 июля 2025 г. 18:11
ФРГ внесла в чешскую инициативу по боеприпасам для ВСУ более €1 млрд

Вклад Германии в так называемую чешскую инициативу по боеприпасам для Вооруженных сил Украины составил более 1 миллиарда евро.

Как передает Report со ссылкой на "РИА-Новости", об этом сообщил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в понедельник на пресс-конференции в Праге после переговоров с чешским коллегой Яном Липавским.

"Чехия обеспечила очень важные поставки в рамках инициативы по боеприпасам. Германия передала более 1 миллиарда евро. Спасибо вам, коллега! Это очень важная инициатива", - сказал Вадефуль, обращаясь к Липавскому.

Липавский, поблагодарив немецкого коллегу за этот взнос, добавил, что он стал одним из крупнейших за время существования данной инициативы.

Отметим, что по предложению руководства Чехии с весны 2024 года в рамках инициативы по боеприпасам при финансовом участии ряда западных государств происходит сбор преимущественно крупнокалиберных артснарядов в третьих странах, затем боеприпасы направляются ВСУ. По данным чешского Минобороны, таким образом в 2024 году было собрано и отправлено на Украину более 1,5 млн единиц артснарядов.

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