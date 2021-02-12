ФРГ, Великобритания и Франция обеспокоены производством Ираном урана

Иран обязан в течение 15 лет "ни производить, ни приобретать, ни проводить исследований и разработок в области урановой металлургии"

Европейская "тройка" (Германия, Великобритания и Франция) обеспокоена в связи с производством Ираном металлического урана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД трех стран, которое сегодня распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Мы, правительства Германии, Франции и Соединенного Королевства, с большой обеспокоенностью принимаем к сведению недавнее подтверждение со стороны МАГАТЭ того, что Иран в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий производит металлический уран", - отмечается в документе. Евротройка указала на то, что, в рамках соглашения по ядерной программе, Иран взял на себя обязательство в течение 15 лет "ни производить, ни приобретать, ни проводить исследований и разработок в области урановой металлургии".

"Как и в нашем заявлении от 16 января мы снова подчеркиваем, что у Ирана нет убедительного оправдания этих действий, которые являются решающим шагом на пути к разработке ядерного оружия", - считают в МИД трех стран. "Мы настоятельно призываем Иран незамедлительно прекратить эти действия и отказаться от новых противоречащих соглашению шагов касательно ядерной программы", - говорится в заявлении. МИД Германии, Великобритании и Франции подчеркнули, что Иран нарушениями договоренностей по ядерной сделке "подрывает шанс на полное достижение целей СВПД за счет новых дипломатических усилий".

10 февраля агентство Reuters со ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии сообщило, что Иран реализовал план по производству металлического урана в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по созданию топлива для Тегеранского исследовательского реактора.