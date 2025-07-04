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ФРГ ведет с США переговоры о закупке систем Patriot для Украины

ФРГ ведет с США переговоры о закупке систем Patriot для Украины ФРГ ведет с США переговоры о закупке систем Patriot для Украины
Другие страны
4 июля 2025 г. 15:12
ФРГ ведет с США переговоры о закупке систем Patriot для Украины

Официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус подтвердил информацию о переговорах с США по вопросу приобретения систем ПВО Patriot для их последующей передачи Украине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Есть различные пути снова заполнить эту брешь с Patriot, вы назвали один из них", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, планирует ли правительство Германии закупить у США системы ПВО для их последующей передачи Киеву.

Корнелиус отметил, что Берлин воспринимает решение Вашингтона приостановить поставки ряда вооружений Киеву как "промежуточный сигнал". "Но ведутся очень интенсивные переговоры о том, как и дальше активно снабжать Украину прежде всего средствами ПВО", - заявил представитель кабмина.

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