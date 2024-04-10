ФРГ в первом квартале одобрила экспорт вооружений на 5 млрд евро

Правительство ФРГ одобрило с 1 января по 27 марта 2024 года поставки вооружений за границу на сумму в 4,89 млрд евро, почти три четверти (72%) предназначаются для Украины.

Правительство ФРГ одобрило с 1 января по 27 марта 2024 года поставки вооружений за границу на сумму в 4,89 млрд евро, почти три четверти (72%) предназначаются для Украины.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Одобренные поставки Украине исчисляются €3,54 млрд. Далее следуют Сингапур (€583,9 млн), Индия (€143,3 млн), Саудовская Аравия (€126,4 млн), Катар (€97 млн).

Нынешняя статистика на этом этапе почти в два раза опережает темпы прошлого года, по итогам которого Германия одобрила поставки оружия на рекордные €11,7 млрд. Тогда показателя в €5 млрд Федеративная Республика достигла лишь к концу полугодия.