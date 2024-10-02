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ФРГ в 2024 году одобрила поставки вооружений в Украину на сумму около €7,1 млрд

ФРГ в 2024 году одобрила поставки вооружений в Украину на сумму около €7,1 млрд Власти Германии за первые три квартала 2024 года одобрили поставки вооружений и военных товаров в Украину на сумму около €7,1 млрд.
Другие страны
2 октября 2024 г. 21:22
ФРГ в 2024 году одобрила поставки вооружений в Украину на сумму около €7,1 млрд

Власти Германии за первые три квартала 2024 года одобрили поставки вооружений и военных товаров в Украину на сумму около €7,1 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в докладе по экспорту военной продукции за первые три квартала 2024 года, который распространила пресс-служба Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

"По предварительным данным, за первые три квартала 2024 года были выданы разрешения на окончательный экспорт оборонных товаров на сумму почти €11 млрд. Из них порядка €7,2 млрд на оружие и около €3,8 млрд на продукцию оборонного назначения. Основной страной-получателем является Украина, для которой одобрен экспорт вооружений на сумму около €7,1 млрд", - отметили в ведомстве.

За аналогичный период 2023 года этот показатель составлял примерно 3,3 млрд евро, следует из доклада. В целом за 9 месяцев 2024 года Германия практически вышла на уровень экспорта вооружений за весь предыдущий год (около 12,2 млрд евро).

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