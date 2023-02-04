ФРГ: Страна по-прежнему является мишенью международного терроризма

Германия и другие страны Запада по-прежнему являются мишенью для международных исламистских террористических группировок. В настоящее время в ФРГ насчитывается более 500 террористов-исламистов.

Германия и другие страны Запада по-прежнему являются мишенью для международных исламистских террористических группировок. В настоящее время в ФРГ насчитывается более 500 террористов-исламистов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генпрокурор ФРГ Петер Франк в опубликованном в субботу интервью газете Welt am Sonntag.

"На данный момент в Германии насчитывается 522 террориста-исламиста. Запад, а следовательно, и Германия по-прежнему находятся под прицелом активно действующих на международном уровне исламистских террористических группировок, и мы по-прежнему ведем судебные процессы, например, против членов ячеек "Исламского государства" и отдельных радикально настроенных преступников", - сказал Франк.

Что касается правого экстремизма, то, по его словам, количество угроз меньше, однако оно значительно возросло за последние три-четыре года. "В настоящее время оно составляет 74", - констатировал генпрокурор ФРГ. "Что касается правого экстремизма, сегодня мы говорим уже не только о готовых к насилию неонацистах в армейских ботинках, которые объединяются в товарищества, но и о "новых правых", которые проявляют себя в гражданской одежде, и о постоянно растущем числе "Рейхсбюргеров", которые придерживаются различных теорий заговора, эзотерических или антисемитских идеологий. Это качество отличается от того, что было десять лет назад", - резюмировал Франк.