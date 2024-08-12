ФРГ стала крупнейшим донором ЕС в 2023 году

Германия в 2023 году стала крупнейшим чистым донором в Европейском союзе (ЕС), опередив Францию.

Германия в 2023 году стала крупнейшим чистым донором в Европейском союзе (ЕС), опередив Францию.

Как передает Report , это следует из оценки Института германской экономики (IW).

"ФРГ перечислила в бюджет ЕС на 17,4 млрд евро больше, чем получила от него. В 2022 году данный показатель составил 19,7 млрд евро. Чистый вклад Германии почти в два раза превышает вклад французов, которые занимают второе место", - сказала автор исследования и экономист IW Самина Султан.

По ее версии, причиной снижения стала слабая экономическая ситуация, которая, вероятно, окажет влияние и в этом году.

"Чистые выплаты в 2024 году могут несколько сместиться в сторону Испании и Португалии, где дела в экономике идут лучше, чем в Германии", - отмечается в исследовании.

По данным исследования, в 2023 году Париж выплатил почти на 9 млрд евро больше, чем получил, Италия находится на третьем месте с чистым вкладом около 4,5 млрд евро.

"Крупнейшим чистым получателем в 2023 году, как и в предыдущем году, стала Польша с 8,2 млрд евро. За ней следуют Румыния (6 млрд евро) и Венгрия (4,6 млрд евро). По доходам на душу населения, в отличие от абсолютных значений, в этом году впереди оказалась Ирландия - 236 евро на душу населения. На втором месте "с некоторым отставанием" следует Германия с 206 евро на душу населения", - следует из оценки IW.

Однако, по мнению авторов, что касается валового национального дохода (ВНД), ФРГ остается крупнейшим чистым донором.

"Больше всего от внутреннего рынка ЕС выигрывает Германия. Бюджет Евросоюза в 2023 году составил 173,1 млрд евро. Из них 143,4 млрд евро достались государствам - членам ЕС", - считают исследователи.