ФРГ считает невозможной отправку европейских военных в Украину без участия США

Берлин не считает возможной отправку европейских военных на Украину без участия США в случае прекращения огня.

Берлин не считает возможной отправку европейских военных в Украину без участия США в случае прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил источник в кабмине ФРГ.

"Наша цель также состоит в том, чтобы не допустить повторения войны через несколько лет", - отметил источник, добавив, что это является "общей трансатлантической задачей".

"В этом контексте мы не будем участвовать в сценариях, где европейская и американская безопасность расходятся, например, если европейские солдаты будут размещены без полного участия США", - подчеркнули в правительстве Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает преждевременными дискуссии об участии военных Бундесвера (ВС ФРГ) в потенциальной миротворческой миссии в Украине.