ФРГ с начала войны в Украине оказала Киеву помощь на сумму €22 млрд

Германия с начала войны в Украине предоставила Киеву двустороннюю помощь на сумму более €22 млрд.
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"С начала войны России Германия предоставила Украине более €22 млрд двусторонней помощи в самых разных областях: от палаток и генераторов до основных боевых танков и новейших систем противовоздушной обороны", - отметила Бербок.
Она заверила, что "Германия будет продолжать оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется".
В то же время глава внешнеполитического ведомства Германии заявила, что ФРГ никогда не признает присоединение к России новых территорий.
"Незаконные аннексии России в Украине не имеют юридической силы. Это прямое нападение на Устав ООН и международное право, которое мы никогда не примем и которое не останется безнаказанным", - утверждала Бербок.