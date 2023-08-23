О нас

ФРГ с начала войны в Украине оказала Киеву помощь на сумму €22 млрд

ФРГ с начала войны в Украине оказала Киеву помощь на сумму €22 млрд Германия с начала войны в Украине предоставила Киеву двустороннюю помощь на сумму более €22 млрд.
Другие страны
23 августа 2023 г. 21:08
ФРГ с начала войны в Украине оказала Киеву помощь на сумму €22 млрд

Германия с начала войны в Украине предоставила Киеву двустороннюю помощь на сумму более €22 млрд.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в видеообращении на форуме "Крымская платформа".

"С начала войны России Германия предоставила Украине более €22 млрд двусторонней помощи в самых разных областях: от палаток и генераторов до основных боевых танков и новейших систем противовоздушной обороны", - отметила Бербок.

Она заверила, что "Германия будет продолжать оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется".

В то же время глава внешнеполитического ведомства Германии заявила, что ФРГ никогда не признает присоединение к России новых территорий.

"Незаконные аннексии России в Украине не имеют юридической силы. Это прямое нападение на Устав ООН и международное право, которое мы никогда не примем и которое не останется безнаказанным", - утверждала Бербок.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте
17 августа 2023 г. 13:14
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
Турецкий политолог: Армения предвидела свое поражение на заседании Совбеза ООН
18 августа 2023 г. 15:30
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Тяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
ВидеоТяжелое ДТП в Казахстане, погибли девять человек
19 августа 2023 г. 08:14
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
Глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции
21 августа 2023 г. 19:05
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
Азербайджан возобновил поставки аккумуляторов в две страны
22 августа 2023 г. 12:35
Производство сыра и творога в Азербайджане выросло на 3%
Производство сыра и творога в Азербайджане выросло на 3%
17 августа 2023 г. 10:32
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
Лидер КНДР наблюдал за запуском крылатых ракет в рамках военных учений
21 августа 2023 г. 06:35
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история
22 августа 2023 г. 20:54
ГЭЦ: Начался выбор специальностей для поступления в резидентуру
ГЭЦ: Начался выбор специальностей для поступления в резидентуру
17 августа 2023 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi