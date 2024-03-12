ФРГ решила привести в состояние готовности все имеющиеся ракеты Taurus

Власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у Бундесвера крылатые ракеты Taurus.

Власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у Бундесвера крылатые ракеты Taurus.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, все ракеты Taurus, находящиеся на вооружении Бундесвера, должны быть модернизированы. В общей сложности, как указывает газета, Вооруженные силы ФРГ располагают примерно 600 системами, точное количество засекречено. На сегодняшний день только половина из них считается готовой к эксплуатации после технического обновления в 2018 году. Для другой половины срок действия сертификата истек.

Теперь, как отмечает Die Welt, предстоит провести капитальный ремонт действующих систем и ремонт несертифицированных в настоящее время крылатых ракет. Федеральное управление по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера должно предложить рамочный контракт для этого заказа, а затем производитель ракетных вооружений MBDA - представить предложение. Бундестаг должен будет выделить соответствующие финансовые ресурсы.

Минобороны ФРГ не стало комментировать данную информацию. Однако, по данным Die Welt, комитет по обороне Бундестага был проинформирован о планах на внеочередном заседании во вторник вечером. Данный шаг, как подчеркивает издание, открывает для правительства ФРГ новые возможности в дальнейшей военной поддержке Киева. В будущем оно могло бы передать Украине больше крылатых ракет, не ставя под угрозу собственную национальную оборону. Также становится более вероятным так называемый круговой обмен ракетами с союзниками, резюмирует газета.